Der Direktor von bauenschweiz, Benjamin Wittwer, verlässt den Verband per Ende Mai 2020. Der Schritt erfolge auf eigenen Wunsch, teilte der Dachverband der Schweizer Bauwirtschaft am Montag mit. Der Vorstand habe die Suche nach einer geeigneten Person für die Nachfolge eingeleitet und werde darüber in den nächsten Monaten entscheiden.