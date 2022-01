Bernhard Brechbühl übernimmt Geschäftsführung von 20 Minuten

Aktuell leitet Brechbühl als Chief Digital Officer bei Energy die Bereiche Content, Digital Marketing und Technology und ist seit 2016 Mitglied der Geschäftsleitung von Energy Schweiz. Brechbühl arbeitete auch bereits für 20 Minuten, in der Chefredaktion sowie auch als Blattmacher.

Emmanuel Fleig, der eigentlich die Geschäftsführung der 20 Minuten Gruppe übernehmen sollte, könne aus familiären Gründen nicht wie geplant in die Schweiz kommen. Er bleibe in seiner Funktion als Geschäftsführer von Edita/L'essentiel in Luxemburg tätig.

Zur 20 Minuten Gruppe gehören die Medien 20 Minuten, 20 minutes, lematin.ch und Encore sowie die Beteiligungen an 20 minuti/tio.ch, Heute/heute.at in Österreich und Edita/L'essentiel in Luxemburg.

kae/cf

(AWP)