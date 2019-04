Bertelsmann-Chef Rabe übernimmt Führung der RTL Group

Bertelsmann-Chef Thomas Rabe übernimmt die Führung der wichtigen Unternehmenstochter RTL Group. Er löst damit Bert Habets als Chef ab, der aus persönlichen Gründen zurücktrete, wie die RTL-Gruppe am Montag in Luxemburg mitteilte. Rabe bleibe in Personalunion Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann. An der Börse fiel der Aktienkurs von RTL um 0,41 Prozent.