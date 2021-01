Beschäftigung sinkt - Erholung am US-Arbeitsmarkt vorerst gestoppt

(Ausführliche Fassung) - In den USA hat sich die Erholung auf dem Arbeitsmarkt zunächst nicht fortgesetzt. Im Dezember ist die Zahl der Beschäftigten erstmals seit dem historischen Corona-Einbruch der Konjunktur im April 2020 wieder gesunken. Ausserhalb der Landwirtschaft seien 140 000 Stellen verloren gegangen, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit.