Beyond Gravity verlegt Grossteil des Personals an Flughafen Zürich

Die Satellitensparte des Rüstungs- und Raumfahrtkonzerns Ruag International, Beyond Gravity, verlegt einen grossen Teils des Personals an den Flughafen Zürich. Über 200 von gut 500 Angestellten würden von Zürich Seebach in den Circle umziehen, sagte ein Sprecher von Beyond Gravity am Donnerstag auf Anfrage zu einer entsprechenden Mitteilung des Flughafens Zürich.