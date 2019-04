BFW Liegenschaften: Serge Aerne tritt als Marketingchef ab - neuer Finanzchef

Beim Immobilienunternehmen BFW Liegenschaften kommt es zu einem Abgang in der Geschäftsleitung und einer Neubesetzung auf dem Posten des Finanzchefs. Der Chief Marketing Officer (CMO) Serge Aerne habe sich entschlossen, sein Amt zur Verfügung zu stellen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagabend. Die Entscheidung stehe im Zusammenhang mit der medialen Berichterstattung in Bezug auf die Pensionskasse Phoenix und den damit verbundenen laufenden Untersuchungen.