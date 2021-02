BHP profitiert von steigenden Eisenerzpreisen und zahlt mehr Dividende

Chinas Hunger nach Stahl und steigende Eisenerzpreise haben den australischen Rohstoffkonzern BHP in seinem ersten Geschäftshalbjahr kräftig angeschoben. Das bereinigte Ergebnis kletterte trotz der anhaltenden Corona-Pandemie in den sechs Monaten bis Ende Dezember um 16 Prozent auf 6,0 Milliarden US-Dollar (rund 5 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Melbourne mitteilte. Analysten hatten im Schnitt allerdings noch etwas mehr erwartet. In Australien legte die Aktie von BHP um rund 2,7 Prozent zu.