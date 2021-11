Biden will Hinweise auf Preistreiberei am Ölmarkt untersuchen lassen

US-Präsident Joe Biden will angesichts rasant gestiegener Energiepreise untersuchen lassen, ob Unternehmen der Öl- und Gasbranche Verbraucher über den Tisch ziehen. In einem Brief an die Chefin der Handelskommission FTC, Lina Khan, forderte Biden am Mittwoch eine Untersuchung womöglich illegaler Praktiken. Trotz sinkender Kosten für die Unternehmen zahlten Amerikaner an den Tanksäulen deutlich mehr, heisst es in dem Schreiben. Die FTC solle "sofort" beginnen, Anzeichen für Preistreiberei zu überprüfen.