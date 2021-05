Bilfinger startet mit Gewinn ins neue Jahr - Umsatz sinkt

(Ausführliche Fassung) - Der Industriedienstleister Bilfinger hat auch im ersten Quartal die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen. Dank des Sparkurses kehrte der Mannheimer Konzern aber in die Gewinnzone zurück. "Das erfreuliche erste Quartal zeigt, dass wir von den strukturellen Verbesserungen und der reduzierten Kostenbasis profitieren, die wir in den vergangenen Jahren und insbesondere im Jahr 2020 erreicht haben", sagte Interimschefin Christina Johansson, die auch Finanzchefin des Unternehmens ist. Die Ziele für 2021 bestätigte sie. Die Aktien notierten im vorbörslichen Handel in einem schwächeren Gesamtmarkt leicht im Minus.