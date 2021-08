Bilfinger will Schulden früher tilgen - Sonderdividende geplant

Der Industriedienstleister Bilfinger will mit einem Teil des Geldes aus dem Verkauf der Beteiligung an Apleona vorzeitig Schulden tilgen. Ein anderer Teil soll an die Aktionäre in Form eines Aktienrückkaufs und einer Sonderdividende gehen sowie für Investitionen verwendet werden. Das haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstagabend in Mannheim mitteilte. Bilfinger werde 109 Millionen Euro für die vorzeitige Ablösung der ausstehenden Tranchen der Schuldscheindarlehen im Oktober 2021 statt im April 2022 verwenden. Dies führe zu einer Zinseinsparungen von drei Millionen Euro.