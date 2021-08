Birkenstock will 100 Millionen Euro investieren - neue Jobs

Der weltbekannte Sandalenhersteller Birkenstock mit Hauptsitz im deutschen Linz am Rhein will rund 100 Millionen Euro in seine Expansion investieren. Fast vier Monate nach seiner Übernahme durch das amerikanische Unternehmen L Catterton kündigte Birkenstock am Montag an, etwa 50 Millionen Euro in die Modernisierung seiner mit 1900 Beschäftigten grössten Fabrik im sächsischen Görlitz zu stecken.