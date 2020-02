BIZ ernennt Leiter für Innovation Hubs in Singapur und der Schweiz

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) hat Personalien für ihre Innovation Hubs in Singapur und in der Schweiz gemeldet. Andrew McCormack, Chief Information Officer bei Payments Canada, übernimmt die Leitung des Hubs in Singapur und Morten Bech, Sekretariats-Leiter des Komitees für Zahlungsverkehr und Markt-Infrastruktur (CPMI), übernimmt die Leitung in der Schweiz.