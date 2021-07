Blackstone Resources kann loslegen mit der Fertigung von Batteriezellen am Standort Döbeln in Deutschland. Die zuständigen Behörden habe die offizielle Betriebserlaubnis nun erteilt, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Zudem habe am Berichtstag die Sächsische Aufbaubank die Fördermittel für die Investitionen genehmigt.