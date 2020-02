Blackstone kauft britischen Studentenwohnungsbetreiber von Goldman Sachs

IQ Student Accommodation besitzt und verwaltet laut den Angaben mehr als 28 000 Betten für Studierende in ganz Grossbritannien. Investoren setzen schon länger verstärkt auf Immobilien in Grossbritannien, weil die Preisentwicklung dort wegen des Brexit anderen westeuropäischen Ländern hinterher hinkt. Blackstone unterstreicht in der Mitteilung den langfristigen Glauben an Investitionen in Grossbritannien. Studentenwohnheime gelten als besonders populäres Investment, da die wachsende Zahl der Studierenden die verfügbaren Zimmer weit übersteigt./niw/knd/eas/fba

(AWP)