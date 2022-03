Blackstone Resources hat Lorenz Bertschmann per 1. Juli 2022 zum neuen Finanzchef ernannt. Bertschmann sei eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit Finanzkompetenz, teilte die im Bereich Batteriemetalle aktive Gruppe am Donnerstag mit. Er tritt die Nachfolge von Christoph von Aesch an, der seinerseits sein Amt erst im vergangenen Jahr angetreten hatte.