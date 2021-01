Blackstone Resources erhält Wandeldarlehen von bis zu 20 Mio Franken

Die im Bereich Batterietechnologie tätige Blackstone Resources hat eine Finanzierungshilfe über ein Wandeldarlehen bekommen. So hat das Unternehmen einen Vertrag über einen Wandeldarlehensrahmen in der Höhe von bis zu 20 Millionen Franken über eine Laufzeit von insgesamt drei Jahren abgeschlossen, wie es am Dienstag mitteilte.