Blackstone Resources erhöht Kapital für deutsche Gesellschaft

Blackstone hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass die Produktionskapazitäten für Batteriezellen am Standort Döbeln im Bundesland Sachsen verzehnfacht werden sollen. Bereits seien Absichtserklärungen zur Lieferung der 3D-gedruckten Batterien an fünf Kunden in Höhe von bis zu 184 Millionen Euro eingegangen, schreibt Blackstone nun.

Die Anstellung von Ingenieuren und der Ausbau in den Bereichen Produktionsmanagement, Vermarktung, 3D-Druck, Pastenherstellung, Labormanagement, IT, Instandhaltung, Produktentwicklung und Kleinserienautomatisierung sowie KI-Systeme sei bis Mitte 2021 abgeschlossen. Das Unternehmen werde seine erste Produktion im September 2021 starten.

tp/jb

(AWP)