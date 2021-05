Blackstone Resources erweitert Lithium-Konzessionen in Chile

Die im Bereich Batteriemetalle aktive Blackstone Resources erweitert in Chile ihre Lithium-Konzessionen deutlich. Die von der chilenischen Tochter gehaltenen Konzessionen seien an fünf verschiedenen Standorten auf 8900 Hektar Explorations- und 6428 Hektar Abbaugebiete vergrössert worden, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in einer Mitteilung mit.