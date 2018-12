Blackstone Resources macht Batterie-Codes öffentlich zugänglich

Das Rohstoffunternehmen Blackstone Resources, der auch in der Batterietechnologie tätig ist, macht sein Batterie-Code-System BBC öffentlich zugänglich. BBC identifiziere den Batterie-Metalle-Mix und die chemische Zusammensetzung, welche bei verschiedenen aufladbaren Batterien in Anwendung kommen, teilte die Gesellschaft am Montag mit.