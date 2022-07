Blackstone Resources: Michael Hingst neuer CEO von Blackstone Technology

Die Kontinuität des operativen Geschäftes sei damit gewährleistet. Mit der Meldung bestätigt die Firma entsprechende Medienberichte. Die "Finanz und Wirtschaft" hatte am bereits Montag online darüber berichtet, dass Gritzka aus dem Unternehmen ausgeschieden ist.

Blackstone Resources war in der jüngsten Vergangenheit in die Schlagzeilen geraten. Erst kürzlich wurde von der Schweizer Börse SIX die Dekotierung per 13. Oktober verfügt. Dem Ausschluss vom hiesigen Handelsplatz war eine längere Auseinandersetzung zwischen Blackstone Resources und der Börsenbetreiberin vorausgegangen. Es ging um den Vorwurf von Marktmanipulationen und mutmassliche Verstösse gegen Offenlegungspflichten.

kw/ys

(AWP)