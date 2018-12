Die Rohstofffirma Blackstone Resources, die seit Anfang Juli an der Schweizer Börse kotiert ist, rechnet für 2018 mit einem Konzernverlust im Bereich von 12 bis 14 Millionen Franken. Vor allem realisierte Verluste aus den strategischen Beteiligungen - und hier insbesondere in Kobalt - trugen am stärksten zum Fehlbetrag bei, teilte das Unternehmen am Freitagabend im Nachgang zu einer ausserordentlichen Generalversammlung mit