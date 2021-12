BLKB investiert in Start-up Swisspeers

Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) hat eine strategische Investition in das Start-up Swisspeers bekannt gegeben. Mit der Beteiligung will die BLKB ihre digitalen Angebote erweitern und gleichzeitig das Wachstum von Swisspeers vorantreiben, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.