Dabei übernehme Mobilezone die Administration der Abonnemente über die Online-Kundenplattform, während die Swisscom die mobilen Dienstleistungen wie Abonnemente, Netzabdeckungen etc. zur Verfügung stelle, teilte Mobilezone am Mittwoch in einem Communiqué mit. Damit führe man die seit 2009 bestehende Zusammenarbeit fort. Mobilezone und die Swisscom hätten den Auftrag im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung verlängern können. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

jb/hr

(AWP)