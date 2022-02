Der Autobauer BMW rechnet im Zuge der Mehrheitsübernahme am chinesischen Produktions-Joint-Venture mit dem Partner Brilliance mit einem positiven Sondereffekt in Milliardenhöhe. BMW Brilliance Automotive (BBA) habe die notwendigen Lizenzen von den chinesischen Behörden erhalten, womit BMW nun mittelbar 75 Prozent an BBA halte, teilte der Münchener Autobauer am Freitag mit.