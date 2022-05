BMW baut in China ein Recycling für seine ausrangierten Elektroauto-Batterien auf. Eine 100-Kilowattstunden-Batterie enthalte rund 90 Kilogramm Nickel, Lithium und Kobalt. Diese Rohstoffe würden grossteils zurückgewonnen und für neue Zellen verwendet, teilte der Autokonzern am Mittwoch in München mit. Das spare Ressourcen und senke den CO2-Ausstoss um 70 Prozent.