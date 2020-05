Die französische Grossbank BNP Paribas wird wegen der Corona-Pandemie 2020 deutlich weniger verdienen. Der Gewinn könnte in diesem Jahr wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise um 15 bis 20 Prozent fallen, teilte die Bank am Dienstag in Paris mit. Im vergangenen Jahr hatte die Bank knapp 8,2 Milliarden Euro verdient.