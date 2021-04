BNP Paribas (Suisse) erhält neuen Head of Advisory

Masek kommt von der britischen Bank HSBC, wo er während der vergangenen sechs Jahre als Co-Head of M&A für das Investment Banking in Deutschland und der Schweiz mitverantwortlich war, wie die in Genf ansässige Bank am Dienstag mitteilte. Davor war Masek 16 Jahre lang bei JP Morgan in verschiedenen M&A-Funktionen tätig.

Masek wird den Angaben zufolge an Enna Pariset, Head of Corporate & Institutional Banking Switzerland, berichten und Mitglied des Executive Committee Corporate & Institutional Banking Switzerland sein.

(AWP)