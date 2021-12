Boeing erhält Auftrag für 30 weitere Jets vom Typ 737 Max

Der US-Flugzeugbauer Boeing hat eine Order für 30 weitere Maschinen des krisengeplagten Modells 737 Max erhalten. Der Flugzeugfinanzierer 777 Partners habe seine Bestellung um 30 auf 68 Jets des Typs aufgestockt, teilte Boeing am Dienstag in Seattle mit. Die neu bestellten Maschinen haben einen Listenpreis von 3,7 Milliarden US-Dollar, bei Grossaufträgen sind aber üppige Rabatte üblich. Die Boeing-Aktie lag zuletzt mit dem starken Markt 2,5 Prozent im Plus.