Boeing erhält Bestellung über fünf 777-Frachter

Der Flugzeugbauer Boeing hat im gebeutelten Geschäft mit Grossraumjets eine neue Bestellung hereingeholt. Die Fluggesellschaft Silk Way Airlines aus Aserbaidschan habe fünf Frachtmaschinen vom Typ Boeing 777 bestellt, teilte der Luftfahrtkonzern aus den USA am Mittwoch in Aserbaidschans Hauptstadt Baku mit. Die Fluggesellschaft will mit den neuen Jets ihre Flotte aus Fracht-Jumbos der Reihe Boeing 747 ergänzen. Laut Preisliste hat die Bestellung einen Gesamtwert von knapp 1,8 Milliarden US-Dollar (1,5 Mrd Euro). Allerdings sind bei Flugzeugbestellungen hohe Rabatte üblich.