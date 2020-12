Boeing-Krisenflieger: Ryanair zieht Kaufoption für 75 weitere 737 Max

(Ausführliche Fassung) - Das Flugverbot für Boeings Krisenjet 737 Max wurde gerade erst aufgehoben, nun erhält der Airbus -Rivale Rückendeckung von Europas grösstem Billigflieger Ryanair . Die Unternehmen bestätigten am Donnerstag in Washington, dass Ryanair eine Kaufoption für weitere 75 der Maschinen zieht. Die Fluggesellschaft hält damit trotz der Corona-Krise an ihrem geplanten Auftragsvolumen von 210 Exemplaren fest. Die Auslieferungen sollen ab Frühjahr 2021 beginnen.