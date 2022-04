Boeing mit Milliardenverlust - Grossraumjet 777X kommt noch später

(Ausführliche Fassung) - Die Folgen des Ukraine-Kriegs und hauseigene Probleme haben den US-Flugzeughersteller Boeing im ersten Quartal überraschend tief in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich stand ein Verlust von über 1,2 Milliarden US-Dollar (gut 1,1 Mrd Euro) nach einem Minus von 561 Millionen ein Jahr zuvor, wie der Rivale des weltgrössten Flugzeugbauers Airbus am Mittwoch in Chicago mitteilte. Für die Boeing-Aktie ging es daraufhin deutlich abwärts.