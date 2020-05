Börsengang von Kaffee-Holding JDE Peet's soll 2,25 Mrd Euro bringen

Die Aktien von JDE Peet's können seit Dienstag bis zum Dienstag nach Pfingsten (2. Juni) in einer Spanne von 30,00 bis 32,25 Euro gezeichnet werden, das Börsendebüt der Nummer zwei auf dem Kaffee-Weltmarkt hinter Nestle in Amsterdam ist für den 3. Juni geplant.

Dabei will auch die Reimann-Familienholding JAB Kasse machen. Sie wirft bis zu 25,8 Millionen Aktien auf den Markt und könnte damit rund 800 Millionen Euro erlösen. Ein ebenso grosses Paket will der ehemalige Jacobs-Eigentümer Mondelez bei Investoren platzieren. "JDE Peet's kann zum Vorreiter für die Wiedereröffnung des Marktes für Börsengänge werden", sagte JAB-Chef Olivier Goudet, der Aufsichtsratschef des Börsenneulings werden soll. Mehrere Ankerinvestoren, darunter zwei Fonds des Investors George Soros und der US-Fondsriese FMR, haben zugesagt, Aktien für insgesamt 761 Millionen Euro abzunehmen. JDE Peet's will mit dem Börsengang selbst 700 Millionen Euro einnehmen, um den durch Zukäufe angehäuften Schuldenberg etwas abzubauen.

Organisiert wird die Emission von den Investmentbanken BNP Paribas, Goldman Sachs und JPMorgan. Die Zeichnungsfrist ist ungewöhnlich kurz. Das dürfte auch daran liegen, dass das JDE-Peet's-Management angesichts der Coronakrise keine Werbetour rund um die Welt plant, sondern die Investoren nur in Video-Konferenzen ansprechen will.

Das Unternehmen macht den Löwenanteil des Umsatzes mit Kaffeebohnen sowie Tassimo- und Senseo- Kapseln sowie Pickwick-Teebeuteln. Im vergangenen Jahr steigerte JDE Peet's den Umsatz auf 6,9 (2018: 6,7) Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich auf 1,26 (1,17) Milliarden Euro. Die verschwiegene Familie Reimann gilt mit einem Vermögen von geschätzt rund 35 Milliarden Euro als eine der reichsten in Deutschland.

(AWP)