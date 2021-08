Börsengang von Panini-Rivalen Topps gescheitert

Der für Baseball-Sammelkarten, Fussball-Stickeralben und die Kaugummi-Marke Bazooka bekannte Topps-Konzern geht doch nicht an die Börse. Die für das Debüt an der Nasdaq geplante Fusion mit einer sogenannten Special Purpose Acquisition Company - kurz SPAC - sei einvernehmlich abgeblasen worden, teilten die Unternehmen am Freitag mit. Grund ist demnach, dass die US-Baseball-Liga eine für den Deal entscheidende Lizenzvereinbarung nicht verlängern will.