Börsenneuling Igea Pharma erlebt kein gutes Debüt an der SIX

Bis Börsenschluss fiel der Kurs allerdings auf 2,50 Franken. Damit belief sich die Marktkapitalisierung noch auf 62,5 Millionen Franken. Gehandelt wurden knapp 13'000 Titel. Derweil sackte der Gesamtmarkt SPI um 1,6 Prozent ab.

Igea Pharma hatte alle seine Aktien an den Markt gebracht. Wie das Unternehmen vor drei Tagen in einer Mitteilung erwähnte, wurde der Ausgabepreis, bzw. indikative Referenzkurs, auf 3,75 Franken festgelegt.

Igea konzentriert sich auf die Prävention von degenerativen Erkrankungen. Die Firma bietet medizinische Testgeräte und Nahrungsergänzungsmittel an. So habe das Unternehmen einen Test zur Messung von freiem Kupfer II im Blut entwickelt. "Free Copper II ist ein etablierter Marker für die Wilson-Krankheit, die heute als einer der wichtigsten modifizierbaren Risikofaktoren für Alzheimer ("AD") und Diabetes Typ II ("DBT2") gilt", hiess es hierzu erklärend in einer Mitteilung des Unternehmens.

jb/kw

(AWP)