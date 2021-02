Borussia Dortmund macht im ersten Halbjahr 26,3 Millionen Euro Verlust

Die im SDax notierte BVB-Aktie verlor am Nachmittag 3,4 Prozent auf 5,14 Euro. Ende November war das Papier noch mehr als 6 Euro wert gewesen. Mit den schwachen Ergebnissen der letzten Wochen gerät für den Club die Teilnahme an der lukrativen Uefa Champions League zunehmend in Gefahr.

Die Rückgänge bei den Umsätzen inmitten der Corona-Pandemie verteilen sich laut Mitteilung zum grössten Teil auf den Spielbetrieb vor Geisterkulisse mit rund 22 Millionen Euro, weniger TV-Vermarktung (14,4) und Einnahmen aus dem Stadionbetrieb wie Catering und Konferenzen (23,9). Die Personalkosten konnte der BVB in der Corona-Krise im ersten Halbjahr um 9,2 auf 111,5 Millionen Euro drücken.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke war im November bei der Hauptversammlung der BVB-Aktionäre von einem Verlust der Borussia Dortmund KGaA für das Gesamtjahr von 70 bis 75 Millionen Euro ausgegangen./lic/DP/men

(AWP)