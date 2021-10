Bosch investiert in Chipkrise weitere 400 Millionen Euro

Der Automobilzulieferer Bosch will in der weltweiten Chipkrise sein Geschäft mit Halbleitern weiter stärken. "Wir werden im nächsten Jahr 400 Millionen Euro zusätzlich in die Chip-Fertigung investieren", kündigte Bosch-Chef Volkmar Denner nach Angaben vom Donnerstag in einem "Handelsblatt"-Podcast an.