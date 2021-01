Bossard-Aktien legen nach Umsatzzahlen 2020 klar zu

Die Bossard-Aktien legen am Donnerstagmorgen in einem leicht rückläufigen Gesamtmarkt klar zu. Der Verbindungstechnik-Spezialist hat am Morgen Umsatzzahlen zu seinem von der Coronakrise geprägten Geschäftsjahr 2020 bekannt gegeben, wobei er für das vierte Quartal eine Rückkehr in die Wachstumszone vermelden konnte.