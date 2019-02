Bossard kauft deutschen Schraub- und Drehtechnik-Spezialisten Bruma

(Meldung mit Analystenkommentaren und Angaben zum Aktienkurs ergänzt) - Die Zuger Bossard-Gruppe kauft in Deutschland zu. Das auf industrielle Verbindungs- und Montagetechnik spezialisierte Unternehmen übernimmt die Bruma Schraub- und Drehtechnik GmbH mit Sitz in Velbert in der Nähe von Düsseldorf.