Bremsspuren bei der Automesse IAA

Nach langer Corona-Pause soll die erste grosse Messe in Deutschland am 7. September eröffnet werden: Die neue Automesse IAA Mobility in München. Aber sie "ist nicht so gross geworden, wie vor der Pandemie geplant", sagt Messechef Klaus Dittrich. "Dass die IAA eine halbe Milliarde Umsatz auslöst, in diese Grössenordnung werden wir wohl nicht kommen." Bisher läuft der Ticketverkauf noch zurückhaltend. Dittrich rechnet aber damit, "dass die Nachfrage vor allen in den zehn Tagen vor Beginn noch deutlich anspringen wird".