Bristol-Myers Squibb schreibt nach Celgene-Kauf im Schlussquartal Verlust

Nach der Übernahme des Biopharmaspezialisten Celgene hat der Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb im vierten Quartal einen Verlust eingefahren. Unterm Strich stand zwischen Oktober und Dezember ein Minus von 1,1 Milliarden US-Dollar oder 55 Cent je Aktie, wie das Unternehmen am Donnerstag in New York mitteilte. In den Zahlen seien Kosten für den Kauf und die Integration von Celgene mit eingerechnet. Ein Jahr zuvor stand an der Stelle noch ein Plus von 1,2 Milliarden Dollar. Der Umsatz legte um 33 Prozent auf 7,95 Milliarden Dollar zu, wobei das Wachstum allerdings grösstenteils auf den Zukauf zurückging.