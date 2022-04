Britische Airlines rechnen mit etlichen weiteren gestrichenen Flügen

Nach vielen coronabedingten Flugausfällen rechnet man in Grossbritannien auch in den kommenden Tagen noch mit etlichen weiteren gestrichenen Flügen. Nachdem die Airline Easyjet am Montag und Dienstag jeweils rund 60 Flüge streichen musste, warnte das Unternehmen vor einem "ähnlichen Niveau an Streichungen in den nächsten Tagen", da weiterhin viele Beschäftigte krank seien.