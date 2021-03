Britische Autobranche weiter stark durch Corona und Brexit belastet

Die Corona-Pandemie und der Brexit haben die Autoproduktion in Grossbritannien auch im Februar stark belastet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging die Produktion im Februar um 14 Prozent zurück, wie der Branchenverband SMMT am Freitag in London mitteilte. 105 008 Autos verliessen die Tore der Produktionsstätten. Das entspricht dem Verband zufolge dem schwächsten Februar seit mehr als einem Jahrzehnt und dem 18. Monatseinbruch in Folge.