Britische Restaurants leiden unter Brexit - Mehr Insolvenzen

Die Folgen des Brexits und die steigenden Lebenshaltungskosten setzen vielen Restaurants in Grossbritannien deutlich zu. Die Zahl der Insolvenzen ist im vergangenen Jahr um fast zwei Drittel (64 Prozent) angestiegen, wie das Wirtschaftsprüfungsunternehmen UHY Hacker Young in einer aktuellen Auswertung analysierte. Meldeten im Jahr 2020/21 (31. März) noch 856 Restaurants Insolvenz an, waren es im Folgejahr 1406.