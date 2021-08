Britische Wettbewerbsbehörde will Nvidias Übernahmeplan vertieft prüfen

Die britischen Wettbewerbshüter nehmen bei der geplanten Übernahme des britischen Chip-Designers Arm durch den US-Chipkonzern Nvidia eine vertiefte Prüfung vor. Dies sei aus Wettbewerbsgründen angezeigt, teilte die CMA (Competition and Markets Authority) am Freitag in London mit. Zuletzt gemachte Zugeständnisse der Akteure beschwichtigten die Behörde nicht.