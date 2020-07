Britischer Tabakkonzern BAT legt leicht zu und bestätigt angepasste Prognose

Der britische Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) hat sich trotz der Corona-Krise im ersten Halbjahr robust gezeigt und sein Geschäft leicht ausgebaut. Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,8 Prozent auf 12,3 Milliarden Pfund (rund 13,6 Milliarden Euro) zu, wie der Hersteller von bekannten Marken wie Lucky Strike, Pall Mall und Dunhill am Freitag in London mitteilte. Das Unternehmen schlage sich in Anbetracht der schwierigen Umstände gut, befand Konzernchef Jack Bowles.