Britisches Vertriebsgeschäft sorgt für Verluste bei Innogy

(Ausführliche Fassung) - Das britische Vertriebsgeschäft hat dem Energiekonzern Innogy im vergangenen Jahr das Ergebnis verhagelt. Abschreibungen auf die Tochter Npower führten 2018 zu einem Verlust von 653 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Essen mitteilte. Im Vorjahr hatte Innogy noch einen Gewinn von 778 Millionen Euro erzielt. Bereinigt sank das Nettoergebnis um gut 16 Prozent auf gut eine Milliarde Euro und lag im Rahmen der im Dezember gesenkten Prognose. Die Innogy-Aktie notierte am frühen Morgen auf der Handelsplattform Tradegate gut ein halbes Prozent im Plus.