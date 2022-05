Brummendes US-Geschäft treibt Glücksspielkonzern Flutter an - Aktie steigt stark

Der irische Glücksspielkonzern Flutter hat im ersten Quartal von einer steigenden Nachfrage in den USA profitiert. Insgesamt kletterte der Umsatz in den Monaten Januar bis März um fünf Prozent auf 1,57 Milliarden britische Pfund (1,86 Mrd Euro), wie der Konzern am Mittwoch in Dublin mitteilte. In den USA zog das Geschäft kräftig an und in Australien etwas, während es im Rest der Welt leicht zurückging. An der Londoner Börse lagen die Papiere am Vormittag mehr als sechs Prozent im Plus.