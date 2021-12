Bucher-Chef erwartet keine Fabrikausfälle wegen Omikron

Der Industriekonzern Bucher hat ein herausforderndes Jahr hinter sich. Die Produktion am Laufen zu erhalten, habe "enorme" Anstrengungen gekostet, sagt Bucher-Chef Philip Mosimann in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag". Dass wegen der neuen Virusvariante Omikron ganze Fabriken ausfallen werden, glaubt er allerdings nicht.