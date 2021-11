Buchungssystem-Anbieter Amadeus erzielt ersten Gewinn seit Beginn der Pandemie

Die Erholung des Flugverkehrs hat dem Buchungssystem-Anbieter Amadeus IT im Sommer den ersten Quartalsgewinn seit Ausbruch der Corona-Pandemie eingebracht. Unter dem Strich stand im dritten Quartal ein Überschuss von neun Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Madrid mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte Amadeus noch einen Verlust von fast 160 Millionen Euro erlitten. Unternehmenschef Luis Maroto zeigte sich mit Blick auf den Rest des Jahres zuversichtlich, dass sich die positive Entwicklung dank der wieder steigenden Fluggastzahlen fortsetzt.