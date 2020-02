Bühler ernennt Irene Mark-Eisenring zur neuen Personalchefin

Irene Mark-Eisenring arbeitet bereits seit 2016 als Head of Corporate Personnel Development bei Bühler. Insgesamt verfüge sie über 20 Jahre Erfahrung in der Leitung von HR-Projekten in führenden HR-Rollen, vorwiegend in der Finanzindustrie, heisst es weiter.

Dipak Mane, der seit 1992 für das Unternehmen in Führungsrollen tätig ist, habe in den letzten Jahrzehnten entscheidend dazu beigetragen, dass Bühler heute eine führende Marktstellung habe, schreibt die Gesellschaft weiter. 2015 wurde er Personalleiter und Mitglied der Konzernleitung.

sig/rw

(AWP)